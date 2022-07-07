Астана, 7 июля, 2022, 11:25 — ИА Регнум. Казахстану необходимо диверсифицировать поставки нефти. Об этом 7 июля заявил президент страны Касым-Жомарт Токаев.

Официальный сайт президента Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев

«Стоит важная задача по диверсификации поставок нефти, — сказал казахстанский президент. — Приоритетным направлением является Транскаспийский маршрут».

По его словам, будут приняты меры по увеличению мощности нефтепроводов Атырау — Кенкияк и Кенкияк — Кумколь.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Токаев провёл разговор с президентом Европейского совета Шарлем Мишелем, в котором выразил готовность использовать углеводородный потенциал для стабилизации на международных рынках, в том числе в Европе.