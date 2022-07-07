Воронеж, 7 июля, 2022, 11:25 — ИА Регнум. Лесник задержан по подозрению в незаконной вырубке деревьев в Воронежской области. Об этом сообщило МВД-Медиа.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Лес

Сообщение о незаконной вырубке сосны вблизи села Усть-Муравлянка поступило полицейским от сотрудников Острогожского лесничества. По подозрению в совершении преступления был задержан 64-летний лесник.

По словам задержанного, в июне к нему обратился житель Воронежа с вопросом о приобретении разрешения на рубку деревьев. Лесник получил от мужчины 15 тысяч рублей и самовольно определил ему границы делянки. После этого воронежец и его знакомый, не зная о том, что действуют противозаконно, спилили на этой делянке 95 сосен. Лесник пояснил полицейским, что спиленные деревья он намеревался списать на бурелом.

В отношении лесника возбуждено уголовное дело. Ущерб, причинённый его действиями лесному фонду, оценивается в более чем три миллиона рублей.