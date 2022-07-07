Лондон, 7 июля, 2022, 11:25 — ИА Регнум. Новый канцлер казначейства Надим Захави призвал Бориса Джонсона уйти в отставку с поста премьер-министра, заявив, что Великобритания заслуживает не просто стабильного, но и достойного правительства, сообщает 7 июля Financial Times.

IAEA Надим Захави

В открытом письме, опубликованном в четверг 7 июля, Захави сказал, что отказ Джонсона уйти в отставку «подрывает невероятные достижения этого правительства».

«Премьер-министр, это невозможно, и дальше будет только хуже: для вас, для Консервативной партии и, самое главное, для страны. Вы должны поступить правильно и уйти сейчас», — написал Захави в соцсети.

«Вчера я вместе со своими коллегами дал понять премьер-министру, что всё идет только в одну определенную сторону и что он должен уйти с достоинством, — рассказал министр. — У меня разрывается сердце из-за того, что он не прислушался».

Захави, назначенный министром финансов 5 июля после отставки своего предшественника Риши Сунака, сказал, что согласился на этот пост только «из преданности. Не человеку, а преданности этой стране и всему, что она мне дала».