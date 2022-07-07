Лондон, , 11:24 — REGNUM Сотрудники администрации британского премьер-министра Бориса Джонсона начали процесс подготовки к поиску нового главы британского правительства, сообщает 7 июля со ссылкой на его бывшего советника Sky News.

Ранее британское правительство после череды скандалов покинули более 50 политиков.

«Смена режима уже идет», — подчеркнул Доминик Каммингс.

По его словам, «внутри бункера говорят, что все кончено». Он добавил, что секретарь кабинета министров «организует процесс» избрания нового главы британского правительства.

Информацию о готовящейся отставке Джонсона с поста лидера Консервативной партии также подтвердили в BBC.