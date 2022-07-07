Лондон, 7 июля 2022, 11:24 — REGNUM Сотрудники администрации британского премьер-министра Бориса Джонсона начали процесс подготовки к поиску нового главы британского правительства, сообщает 7 июля со ссылкой на его бывшего советника Sky News.
Ранее британское правительство после череды скандалов покинули более 50 политиков.
По его словам, «внутри бункера говорят, что все кончено». Он добавил, что секретарь кабинета министров «организует процесс» избрания нового главы британского правительства.
Информацию о готовящейся отставке Джонсона с поста лидера Консервативной партии также подтвердили в BBC.