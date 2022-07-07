Москва, 7 июля, 2022, 11:24 — ИА Регнум. Российский футбольный союз (РФС) продолжит проверять арбитров на полиграфе при наличии оснований. Об этом 7 июля заявил глава судейского комитета РФС Павел Каманцев.

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«Мы продолжим практику проверок, если на это будут основания. При этом хочу, чтобы все поняли: никто из нас не фанат проверок. Я сам мечтаю, чтобы все судили хорошо и не было никаких слухов, кривотолков и сигналов», — приводит слова Каманцева «Спорт-Экспресс».

Он добавил, что РФС обязан реагировать на ситуации, когда возникает вопрос морально-этических нарушений.

По словам Каманцева, если РФС перестанет проверять и будет только доверять, то это будет неправильно. Проверка есть во всех странах, а вопрос предвзятости существует везде.

Также он подчеркнул, что проверки судей включают в себя и другие средства, помимо полиграфа. Это анализ матча, конфликта интересов, имущественного состояния.