Горно-Алтайск, , 11:24 — REGNUM В Республике Алтай с начала сезона зарегистрировано 2812 случаев нападения клещей на людей, что меньше, чем за аналогичный период прошлого года (3736). Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора.

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При этом число заболевших, напротив, выросло — с 59 человек в прошлом году до 70. У семи человек диагностирован энцефалит, у 49 — сибирский клещевой тиф, у 14 человек - клещевой боррелиоз.

«В июле начинается подъём заболеваемости сибирским клещевым тифом, связанный с активностью нимф (неполовозрелой стадии клещей, которые выглядят как очень маленькие клещи — 1 мм)», — предупредили в ведомстве.