* талибы — запрещённая в России организация

Кабул, , 11:21 — REGNUM Международная организация «Хьюман Райтс Вотч» объявила, что талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) после захвата Афганистана казнили более 100 человек по решению полевых судов в двух восточных провинциях Нангархар и Кунар. Об этом сообщает газета «8 Собх».

Убийство Jo Naylor

В подробном отчёте «Хьюман Райтс Вотч», опубликованном 7 июля, говорится, что после 15 августа 2021 года талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) начали поквартирные обходы и ночные операции на востоке Афганистана, арестовали членов семей, обвиняемых в укрывательстве ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Нангархаре и Кунаре и казнили по решению полевых судов.

В отчёте организации также говорится, что, взяв под свой контроль Афганистан, талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) начали убивать салафитов, проводя ночные операции в населённых салафитами районах Нангархара.

Патрисиан Гусман, вице-президент «Хьюман Райтс Вотч» по Азии, заявил, что в ходе расследования, проведённого в сотрудничестве с местной организацией, название которой не раскрывается из соображений безопасности, в каналах было обнаружено более 100 тел. Гусман подчеркнул, что преступления ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Афганистане не оправдывают таких ответных действий талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Согласно отчету «Хьюман Райтс Вотч», в провинциях Кунар и Нангархар было опрошено более 100 человек.