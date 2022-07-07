Париж, , 11:21 — REGNUM Французская партия «Национальное объединение» не будет подавать вотум недоверия, в отличие от Нового народного экологического и социального союза (Nupes), передает BFM TV.

Марин Ле Пен Иван Шилов © ИА REGNUM

Для бывшего лидера партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен главная причина заключается в следующем: защитить французов, не откладывая изучение текста о покупательной способности.

«Сразу проголосовать за вотум недоверия — это отложить этот текст в лучшем случае до конца сентября/Как вы думаете, есть ли у французов время подождать?», — заявила Марин Ле Пен.

Пока две партии соперничают за звание первой оппозиции, кандидат от «национальных правых», как любит себя определять Марин Ле Пен, хочет получить вдобавок звание самой «респектабельной» и «конструктивной оппозиции».

Как сообщало ИА REGNUM, топливная надбавка для работников со скромным доходом и крупных перевозчиков во Франции будет введена в действие с 1 октября.

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