Лондон, , 11:26 — REGNUM Тысяча кубометров природного газа на торгах в Европе стоит около $1900, следует из данных лондонской биржи ICE на 7 июня.

Газопровод Иван Шилов © ИА REGNUM

Цена августовского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах выросла до $1889,7 за 1 тыс. кубометров. Это соответствует €179 за МВт·ч с учётом текущего обменного курса евро к доллару.

В целом стоимость газа с начала торгов увеличилась почти на 5%.

Газ дорожает на фоне целого ряда факторов. Это и последствия июньского пожара на терминале американской компании Freeport LNG, и снижение поставок из России, в том числе по газопроводу «Северный поток». Среди причин также забастовка сотрудников нефтегазовой отрасли Норвегии и указ президента России Владимира Путина в отношении проекта «Сахалин-2».

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