Калуга, , 12:51 — REGNUM Калужские судебные приставы выдворили за пределы России девять нелегалов — пятеро из них были отправлены в Таджикистан, четверо — в Узбекистан. Об этом 7 июля сообщил корреспонденту ИА REGNUM официальный представитель Управления Федеральной службы судебных приставов России по Калужской области Артём Залогин.

Мигранты Иван Шилов © ИА REGNUM

Поводом для принятия судебным органом решения о принудительном выдворении из страны иностранных граждан, в основном, стало нарушение сроков пребывания на территории России либо нарушение правил трудовой деятельности. До проведения процедуры выдворения нелегалы находились в специализированном учреждении для временного содержания.

«Судебные приставы отделения специального назначения осуществили административное выдворение нелегалов. Граждане Таджикистана и Узбекистана были доставлены сотрудниками силового блока до пункта пропуска через государственную границу в одном из столичных аэропортов. Оттуда они улетели в соответствующие государства. Въезд в Россию для выдворенных иностранцев закрыт на пять лет», — отметил Артём Залогин.

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