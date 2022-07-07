Калуга, 7 июля 2022, 12:51 — REGNUM Калужские судебные приставы выдворили за пределы России девять нелегалов — пятеро из них были отправлены в Таджикистан, четверо — в Узбекистан. Об этом 7 июля сообщил корреспонденту ИА REGNUM официальный представитель Управления Федеральной службы судебных приставов России по Калужской области Артём Залогин.
Поводом для принятия судебным органом решения о принудительном выдворении из страны иностранных граждан, в основном, стало нарушение сроков пребывания на территории России либо нарушение правил трудовой деятельности. До проведения процедуры выдворения нелегалы находились в специализированном учреждении для временного содержания.
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