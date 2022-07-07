Лондон, , 11:18 — REGNUM Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон может уйти в отставку 7 июля, передает телеканал Sky News со ссылкой на источники.

Борис Джонсон Foreign and Commonwealth Office

Ранее стало известно, что за последние два дня из правительства премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона вышли 50 британских политиков.

Как сообщало ИА REGNUM, многочисленные отставки в британском правительстве связывают со чередой скандалов, в котором оказались замешаны Джонсон и его подчиненные.

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