София, , 11:18 — REGNUM Бывший премьер-министр Болгарии Кирил Петков посетит с однодневным визитом Грецию, где примет участие в церемонии открытия новой ветки газопровода «Греция — Болгария» (IGB). Об этом 7 июля сообщает БНР.

Газопровод Harald Hoyer

Согласно официальной информации, указанное мероприятие пройдет 8 июля в греческом городе Комотини на северо-востоке страны. На торжествах также будут присутствовать глава кабмина Греции Кириакос Мицотакис и министр энергетики Азербайджана Парвиз Шахбазов.

Реализация проекта IGB началась в 2010-м году и была завершена благодаря частным инвестициям. Новый газопровод обеспечит Болгарии доступ к Южному газовому коридору.

При этом в настоящее время К. Петков не имеет полномочий подписывать документы международного значения.