Экс-премьер Болгарии откроет в Греции новую ветку газопровода
София, 7 июля, 2022, 11:18 — ИА Регнум. Бывший премьер-министр Болгарии Кирил Петков посетит с однодневным визитом Грецию, где примет участие в церемонии открытия новой ветки газопровода «Греция — Болгария» (IGB). Об этом 7 июля сообщает БНР.
Согласно официальной информации, указанное мероприятие пройдет 8 июля в греческом городе Комотини на северо-востоке страны. На торжествах также будут присутствовать глава кабмина Греции Кириакос Мицотакис и министр энергетики Азербайджана Парвиз Шахбазов.
Реализация проекта IGB началась в 2010-м году и была завершена благодаря частным инвестициям. Новый газопровод обеспечит Болгарии доступ к Южному газовому коридору.
При этом в настоящее время К. Петков не имеет полномочий подписывать документы международного значения.