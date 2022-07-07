Приозерск, Ленинградская область, 7 июля, 2022, 11:24 — ИА Регнум. Спасатели с начала лета 2022 года достали из водоемов Ленинградской области 17 тел утонувших купальщиков, сообщили 7 июля ИА REGNUM в пресс-службе аварийно-спасательной службы (АСС) региона. Среди погибших трое детей.

Александр Полегенько ИА REGNUM Спасение утопающего

Так, накануне спасатели обнаружили в озере Вуокса Приозерского района тело мужчины, который утонул 2 июля.

«Данный участок не в ходит в список мест патрулирования отряда. Мы напоминаем отдыхающим быть предельно внимательными на акваториях. Берегите себя и своих близких», — отметили в пресс-службе.

Кроме того, тело еще одного утопленника было обнаружено и передано полиции спасателями ранним утром 7 июля в Ладожском озере в районе устья реки Сясь.