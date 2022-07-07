Оренбург, , 11:16 — REGNUM В Оренбурге сын умершей в больнице пациентке отсудил у клиники 300 тыс. рублей, сообщили в пресс-службе Оренбургского областного суда.

В больнице Pixabay.com

Женщину доставили в горбольницу с признаками двусторонней пневмонии. После непродолжительного лечения состояние здоровья оренбурженки ухудшилось, и пациентку перевели в реанимационное отделение, где она в скором времени умерла. Судмедэкспертиза указала на дефекты оказания медицинской помощи, а также лечения.

Сын умершей женщины в судебном порядке потребовал от больницы компенсации морального вреда. Суд первой инстанции вынес решение о взыскании 150 тыс. рублей. Истец подал апелляцию. Оренбургский областной суд внёс коррективы. Размер компенсации увеличен в двое — до 300 тыс. рублей.