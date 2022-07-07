Луганск, , 11:16 — REGNUM В результате обстрела украинскими нацистами населённого пункта Мироновский в Луганской Народной Республике (ЛНР) погиб один мирный житель. Об этом 7 июля говорится в заявлении официального представителя Народной милиции ЛНР капитана Ивана Филипоненко.

Свеча Gadini

Отмечается, что за последние 24 час киевские боевики два раза обстреляли населенный пункт Мироновский из миномётов калибром 120 миллиметров, выпустив по нему в общей сложности пять мин.

«В результате обстрела в Мироновском погиб один мирный житель и семь человек получили ранения различной степени тяжести», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что киевские боевики дважды обстреляли Петровский район Донецка, а также населённый пункт Александровка.