Парун, Афганистан, 7 июля 2022, 11:15 — REGNUM Наводнение в уезде Вама в афганской провинции Нуристан полностью разрушило мосты Кардар и Тапиригуль и привело к гибели двух человек.
Источники сообщили газете «8 Собх», что из-за наводнения местные жители понесли большой материальный ущерб.
Уезд Вама расположен на дороге между провинциями Нуристан и Кунар.
Источники добавляют, что в Кардарской долине наводнение уничтожило сотни джерибов сельскохозяйственных угодий.
С наступлением периода сезонных дождей наводнения нанесли ущерб в разных регионах Афганистана.