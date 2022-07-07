Парун, Афганистан, , 11:15 — REGNUM Наводнение в уезде Вама в афганской провинции Нуристан полностью разрушило мосты Кардар и Тапиригуль и привело к гибели двух человек.

Сергей Святославский. Наводнение. 1900-1903

Источники сообщили газете «8 Собх», что из-за наводнения местные жители понесли большой материальный ущерб.

Уезд Вама расположен на дороге между провинциями Нуристан и Кунар.

Источники добавляют, что в Кардарской долине наводнение уничтожило сотни джерибов сельскохозяйственных угодий.

С наступлением периода сезонных дождей наводнения нанесли ущерб в разных регионах Афганистана.