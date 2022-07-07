Пенза, , 11:15 — REGNUM Минздрав Пензенской области обратился в суд с исковым заявлением о взыскание расходов на обучение с бывшей студентки медвуза. Об этом сообщает пресс-служба Железнодорожного районного суда города Пензы.

Олег Филатчев. Студенты

В апреле 2015 года министерство здравоохранения Пензенской области заключило с девушкой договор о целевом обучении за счет регионального бюджета.

Студентка должна была освоить программу по специальности «Лечебное дело», пройти государственную итоговую аттестацию и заключить трудовой договор с одной из городских больниц. В свою очередь облминздрав обязался оказывать девушке соцподдержку и организовать прохождение практики. Однако в марте 2020 года студентку отчислили.

С ответчицы минздрав потребовал взыскать более 500 тыс. рублей (дополнительная стипендия, средства на обучение, штраф).

Суд принял во внимание, что девушка получала образование за счет бюджетных средств и была отчислена в связи с переводом в другое учебное заведение без уважительных причин.

По решению суда иск удовлетворен частично. В пользу облминздрава взысканы расходы на обучение в размере 383,4 тыс. рублей, а также траты на предоставление мер соцподдержки в размере 41,7 тыс. рублей.

Ранее ИА REGNUM сообщало, Минобрнауки предлагает включить в договоры студентов, обучение которых оплачивают потенциальные работодатели, ряд новых пунктов. Так, заказчик обучения выберет для студента дисциплины, модули и практики, по которым сформулирует критерии успеваемости.

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