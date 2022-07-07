Санкт-Петербург, 7 июля, 2022, 11:32 — ИА Регнум. В Санкт-Петербурге с начала 2022 года погрузили 2,9 млн тонн грузов, что на 15,4% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом 7 июля сообщили в пресс-службе Октябрьской железной дороги (ОЖД).

(сс) music4life Грузовые вагоны

Наибольший прирост отмечается по следующим грузам: нефть и продукты из неё (возросло в 9,8 раз), бумага (в 6,7) химикаты (в 6,3), удобрения (в 4,9 раз) и ряд других.

При этом в июне 2022 года на станциях Северной столицы погрузили 538,4 тыс. тонн различных грузов. Показатель возрос на 20,1% относительно июня 2021 года.

В других регионах Северо-Западного федерального округа наблюдается сокращение показателя погрузки на железной дороге. Так, в Ленинградской области за первые полгода текущего года погрузка составила 12,7 млн тонн (-2,7%), в Новгородской области — 3,7 млн тонн (-2,1%). А вот в Республике Карелии отмечен незначительный прирост, на 1,3% (2,4 млн тонн).

Напомним, что на грузовую логистику в России повлияли западные санкции, которые ввели после начала специальной военной операции на Украине.