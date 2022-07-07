Вильнюс, , 11:14 — REGNUM Литва не согласится на организацию зелёных коридоров для транзита грузов в Калининградскую область, заявила советник президента страны Аста Скайсгирите.

Литва Иван Шилов © ИА REGNUM

В эфире национального радио LRT она рассказала, что Евросоюзу нужно не только запрещение транзита грузов из санкционного списка, но и контроль.

«Поэтому, когда в публичном пространстве кто-то говорит о зеленых коридорах, мы подчеркиваем: не может быть и мысли о том, чтобы Литва не контролировала, что происходит на её территории», — сказала Скайсгирите.

Она пояснила, что данный вопрос не Литвы и Калининграда, а Европейского союза и России, а Литва лишь осуществляет европейские санкции.