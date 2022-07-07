Москва, , 11:14 — REGNUM Румынский тренер Флорентин Пера покинул московский женский гандбольный клуб ЦСКА. Об этом 7 июля сообщила пресс-служба команды.

Гандбол Armin Kuebelbeck

Отмечается, что ЦСКА и 42-летний тренер досрочно расторгли контракт по обоюдному согласию. По словам Перы, сотрудничество пришлось прекратить по личным причинам.

Пост главного тренера ЦСКА займет Ольга Акопян, которая работает в клубе с лета 2019 года. С марта по май 2021 года она исполняла обязанности наставника команды, под ее руководством клуб победил в чемпионате России и вышел в «Финал четырёх» Лиги чемпионов.

Пера стал главным тренером ЦСКА перед началом сезона 2021/22. Под его руководством команда выиграла Кубок России.