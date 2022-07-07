Сочи, Краснодарский край, , 11:13 — REGNUM Казак-дружинник спас 14-летнего подростка из реки в Сочи 6 июля. Об этом написал в телеграм-канале глава администрации города-курорта Алексей Копайгородский.

Сочи Дарья Антонова © ИА REGNUM

«В Сочи благодаря действиям нашего казака произошло счастливое спасение ребёнка. Четырнадцатилетнего мальчишку унесло бурным течением реки Мзымта. Чудом он оказался на небольшом островке на середине реки. По счастливому стечению обстоятельств свидетелем проишествия стал настоящий герой — казак-дружинник из хутора Николаевский Адлерского РКО Дмитрий Остапов. Он, рискуя своей жизнью, доплыл до пострадавшего и вытащил мальчишку», — написал Копайгородский.

Он добавил, дружинник также оказал мальчику первую помощь до приезда скорой Копайгородский поблагодарил Дмитрия Остапова за отвагу.