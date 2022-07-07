Джакарта, 7 июля, 2022, 11:12 — ИА Регнум. Россия и Китай расширяют охват стратегического взаимодействия на фоне курса США на сдерживание Москвы и Пекина, заявил 7 июля глава МИД РФ Сергей Лавров.

Дарья Антонова ИА REGNUM Сергей Лавров

«Мы высоко оцениваем результаты пекинского саммита, где наши лидеры подробно обсудили задачи нашего стратегического партнерства», — сказал Лавров на встрече с главой МИД КНР Ван И в Индонезии.

По словам главы российского внешнеполитического ведомства, на фоне стратегического курса Соединенных Штатов и их сателлитов «на двойное сдерживание развития наших стран мы продолжаем наращивать объёмы и расширять охват практического взаимодействия».