Городищенский район, Волгоградская область, , 11:14 — REGNUM Автомобиль ВАЗ-2107 столкнулся с грузовиком Mercedes-Benz в Городищенском районе Волгоградской области, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 7 июля в пресс-службе регионального УМВД.

Авария под Волгоградом https://34.мвд. рф

По предварительным данным, 6 июля около 22:00 на 21 км автодороги Волгоград-Каменск-Шахтинский 40-летний водитель легкового автомобиля выехал на полосу встречного движения. В результате столкновения с грузовиком на месте погиб 17-летний пассажир ВАЗ. Водитель легковушки и ещё один 16-летний пассажир с различными травмами госпитализированы.

В ДТП погибла и корова — животное перевозили в прицепе ВАЗ.