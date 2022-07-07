Сеул, 7 июля, 2022, 11:13 — ИА Регнум. Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль встретился 6 июля в Сеуле с высокопоставленными должностными лицами из десяти стран Латинской Америки (Эквадора, Коста-Рики, Гватемалы, Панамы, Доминиканской Республики, Парагвая, Сальвадора, Бразилии, Гондураса и Колумбии). Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей администрации южнокорейского лидера.

Иван Шилов ИА REGNUM Южная Корея

Известно, что представители латиноамериканских стран прибыли в Южную Корею для участия в форуме сотрудничества Южная Корея — Латинская Америка.

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В ходе встречи Юн Сок Ёль отметил, что, несмотря на географическое расстояние, Латинская Америка является традиционным союзником Южной Кореи.

Он сообщил, что южнокорейские компании принимали участие в различных инфраструктурных проектах в Центральной и Южной Америке, а также добавил, что фирмы ждут новых возможностей для сотрудничества в будущем.

Глава Южной Кореи также попросил участников встречи поддержать заявку Пусана на право проведения Всемирной универсальной выставки EXPO-2030.