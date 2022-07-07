Париж, 7 июля, 2022, 11:10 — ИА Регнум. Правила ЕС по госдолгу для стран-членов «устарели» и должны быть переосмыслены с учетом расходов на пандемии, войны и растущую инфляцию, предупредил министр финансов Франции Брюно Ле Мэр. Об этом 7 июля сообщает Financial Times.

European People's Party Министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр

Министр заявил, что в Европе формируется «новая экономическая модель» в условиях резкого раздувания государственных расходов и что противопоставление между «бережливыми» северными странами ЕС во главе с Германией и «расточительными» южными больше не актуально.

«Есть ли хоть одно государство в Европе, в еврозоне, которое оставило своих граждан один на один с инфляцией? Ни одного, — сказал Ле Мэр в интервью. — Эта концепция «бережливых государств» уже давно мертва. Нидерланды не отличаются особой бережливостью. Германия не отличается особой бережливостью. Они тратят столько же, сколько и мы, чтобы защитить своих граждан от инфляции».

Взгляды французского министра на новое экономическое мышление в ЕС контрастируют с более сдержанным мнением министра финансов Германии Кристиана Линднера.

В мае 2022 года Линднер заявил, что ЕС должен стать «жестче, а не мягче» в вопросе сокращения государственного долга.

Ле Мэр признал, что ЕС по-прежнему необходимы ограничения на государственный долг и годовой дефицит государств-членов, но эти правила «нужно переосмыслить».

«Правила устарели просто потому, что мы наблюдаем разрыв более чем в сто процентных пунктов между одной страной и другой в одном и том же валютном союзе [еврозоне]», — сказал министр.