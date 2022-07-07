Владивосток, , 11:07 — REGNUM Приморский краевой суд приговорил 12 рыбаков из КНДР к срокам от 4 до 13 лет лишения свободы за нападение на российских пограничников.

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Двоих северокорейцев оправдали, десятерых признали виновными, но отпустили из зала суда в связи с отбытием срока наказания.

Ещё двоим рыбакам назначено 13 и 8 лет тюремного заключения.

Как сообщало ИА REGNUM, в Приморском краевом суде 7 июля началось оглашение приговора 14 рыбакам из КНДР, которых обвиняют в нападении на российских пограничников в 2019 году в Японском море и гибели одного человека.