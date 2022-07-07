Новотроицк, Оренбургская область, , 11:07 — REGNUM В городе Новотроицке Оренбургской области задержан мужчина, пытавшийся похитить автомобиль из гаража, сообщили 7 июля журналистам в пресс-службе УМВД по региону.

Гараж Pixabay.com

Местный житель заявил в полицию, что у него похитили машину. Выяснилось, что злоумышленник проломил кирпичную кладку стены, проник в гараж и угнал транспорт.

Похитителя задержали по горячим следам. Им оказался 25-летний горожанин. В гараже у задержанного изъяты запчасти от похищенного транспортного средства. По факту кражи возбуждено уголовное дело. В настоящее время полицейские проверяют гражданина на причастность к аналогичным преступлениям, совершённым в прошлые годы.