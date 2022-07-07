Вашингтон, , 11:07 — REGNUM Поклонники сериала «Очень странные дела» от Netflix создали в TikTok фан-клуб персонажа шоу Эдди Мансона. Об этом 7 июля пишет The Sun.

Джозеф Куинн Цитата из видеоинтервью от Netflix

Поклонники назвали свой клуб «Культ Эдди Мансона» и запустили одноимённый хештег #EddieMunsonCult. Ролики с этим хештегом в общей сложности набрали 12,5 млн просмотров. Как отмечает издание, на видео фанаты Эдди Мансона в исполнении Джозефа Куинна по-разному выражают своё восхищение персонажем, а также спрашивают своих подписчиков: «А ты в «Культе Эдди«?»

ИА REGNUM напоминает, что рокер Эдди Мансон впервые появляется в четвёртом сезоне сериала «Очень странные дела». По сюжету шоу, он является лидером клуба Hawkins High Hellfire Club для игроков в Dungeons & Dragons.

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