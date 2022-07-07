* талиб — запрещённая в России организация

Базарак, Афганистан, , 11:06 — REGNUM В афганской провинции Панджшер один из талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) свалился в пропасть на горе Кундакамар в уезде Хессайе Дуюм и погиб. Об этом сообщает газета «8 Собх».

Дорога над пропастью Greudin

По данным источников, инцидент произошёл в ходе рейда талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в горах по поиску сил Фронта национального сопротивления. Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) пока ничего об этом не сказали.

Панджшер является одной из горных провинций, где силы Фронта сопротивления занимают позиции в некоторых горных массивах и ущельях. За последние десять месяцев талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) неоднократно проводили широкомасштабные операции, направленные на подавление этих сил, однако уничтожить силы фронта им так и не удалось.

Судя по сообщениям, подобные события происходили и раньше во время столкновений в Панджшере.