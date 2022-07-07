Владикавказ, , 11:06 — REGNUM Власти Северной Осетии подписали соглашение о сотрудничестве с республиканским управлением Федеральной службы исполнения наказания. В рамках соглашения в исправительных колониях, находящихся на территории субъекта РФ, будет налажено промышленное производство продукции для нужд РСО-Алании, сообщили 7 июля в пресс-службе главы и правительства региона.

Колония Антон Самарский

Подписавшие документ начальник управления ФСИН Владимир Моравец и премьер-министр республики Борис Джанаев отметили, что сотрудничество может обеспечить трудовую занятость осужденных, получение ими профессий. Это поспособствует их социализации после освобождения.

Кроме того, снизится нагрузка на федеральный бюджет за счет возмещения осужденными из полученной зарплаты расходов на их содержание. Для республики польза от сотрудничества будет заключаться в том, что продукция, которая изготавливается в исправительных учреждениях, будет использована при проведении ремонта, реконструкции и строительства объектов.