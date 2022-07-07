Донецк, 7 июля, 2022, 11:06 — ИА Регнум. Киевские боевики дважды обстреляли Петровский район Донецка, а также населённый пункт Александровка. Об этом 7 июля сообщает представительство Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Mil.gov.ua Украинская артиллерия ведёт обстрел

Уточняется, что в 09:40 (совпадает с мск) украинские нацисты выпустили восемь снарядов калибра 122 мм по Петровскому району Донецка и пять мин калибра 120 мм по Александровке.

Также указывается, что в 10:45 ВСУ вновь подвергли обстрелу Петровский район Донецка, выпустив по нему ещё 15 снарядов калибра 122 мм.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее бывший советник министра обороны США Дуглас Макгрегор заявил, что стороны украинского конфликта должны скорее прийти к какому-либо соглашению, в противном случае Украине грозит полное исчезновение с карты мира.