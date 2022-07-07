Фэрбэнкс, , 14:55 — REGNUM К началу июля лесные пожары на Аляске превысили 2 миллиона акров, что более чем в два раза превышает среднегодовые значения. Об этом сообщает ArcticToday.

Лесной пожар

«Глобальное потепление также увеличило количество топлива — растений и деревьев, которые можно сжигать. Больше топлива означает более интенсивные пожары <…> Таким образом, погодные факторы — теплая весна, низкий снежный покров и необычная грозовая активность — в сочетании с многолетним потеплением, которое позволило расти растительности на юго-западе Аляски, вместе способствуют активному пожароопасному сезону», — объяснил Рик Томан, специалист по климату из Международного центра арктических исследований в Фэрбенксе.

Рик Томан «Пожары, которые мы наблюдаем сейчас, не похожи на пожары, которые горели 150 лет назад»

Томан отметил, что тушение лесных пожаров обходится очень дорого. Власти Аляски рассчитывают на помощь пожарных команд, самолётов и оборудования из 48 штатов и других стран. Теперь сезон лесных пожаров там длится круглый год, а движимых ресурсов все меньше.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что общая площадь лесных пожаров за сутки в России возросла на 22% (на 4532 га) и по данным на утро 7 июля составляет 24 812 га.

Читайте также: В России за сутки ликвидирован 61 лесной пожар