Из-за глобального потепления на Аляске сезон лесных пожаров круглый год
Фэрбанкс, США, 7 июля, 2022, 14:55 — ИА Регнум. К началу июля лесные пожары на Аляске превысили 2 миллиона акров, что более чем в два раза превышает среднегодовые значения. Об этом сообщает ArcticToday.
«Глобальное потепление также увеличило количество топлива — растений и деревьев, которые можно сжигать. Больше топлива означает более интенсивные пожары <…> Таким образом, погодные факторы — теплая весна, низкий снежный покров и необычная грозовая активность — в сочетании с многолетним потеплением, которое позволило расти растительности на юго-западе Аляски, вместе способствуют активному пожароопасному сезону», — объяснил Рик Томан, специалист по климату из Международного центра арктических исследований в Фэрбенксе.
Томан отметил, что тушение лесных пожаров обходится очень дорого. Власти Аляски рассчитывают на помощь пожарных команд, самолётов и оборудования из 48 штатов и других стран. Теперь сезон лесных пожаров там длится круглый год, а движимых ресурсов все меньше.
Ранее ИА REGNUM сообщало, что общая площадь лесных пожаров за сутки в России возросла на 22% (на 4532 га) и по данным на утро 7 июля составляет 24 812 га.
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