Олёкминск, Якутия, 7 июля, 2022, 11:10 — ИА Регнум. Завершено расследование уголовного дела, возбуждённого в отношении бухгалтера из города Олёкминск в Якутии. Женщина будет отвечать в суде за мошенничество при получении выплат, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 7 июля в пресс-службе ГУ МВД по региону.

Prokuror-kaluga.ru Мошенница работала бухгалтером в районной администрации

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Работая в городской администрации главным бухгалтером, женщина, используя служебное положение, оформила фиктивное трудоустройство своей сестры на эту должность на время своего декретного отпуска, в котором работала не полный день. Она получала заработную плату за родственницу по подложным документам.

«Фактически полноценно осуществляя трудовую деятельность, женщина умышленно не уведомила фонд социального страхования об обстоятельствах, влекущих прекращение выплат, и продолжала незаконно получать денежные средства», — отметили в МВД.

В отношении бухгалтера возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ («мошенничество при получении выплат»). Оно расследовано и направлено в суд. Женщина признала свою вину и в полном объёме возместила ущерб.

Как сообщало ИА REGNUM, возглавлявшая город Сковородино в Амурской области женщина будет отвечать перед судом по обвинению в мошенничестве. Через знакомую и предпринимателя с помощью фиктивных документов экс-мэр присвоила себе из бюджета 230 тыс. рублей.