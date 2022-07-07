Москва, 7 июля, 2022, 11:03 — ИА Регнум. Китай действует в рамках собственной стратегии и будет помогать РФ, только если его интересы совпадут с российскими. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 7 июля заявила доцент кафедры международного бизнеса и таможенного дела РЭУ им. Г. В. Плеханова Анастасия Прикладова. Так она прокомментировала высказывание верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля о том, что Китай не сможет заместить РФ поставки технологий, которые Россия прежде получала с Запада.

Mil.ru Флаги России и Китая

«С высказываниями Борреля можно согласиться лишь частично, — сказала Прикладова. — Ни одно государство не обладает полной технологической автономностью во всех отраслях экономики. И Китай здесь не исключение. Иными словами, собственных возможностей КНР недостаточно для замещения всех западных технологий, которые нужны РФ. Другой вопрос, будет ли Китай поставлять в Россию товары в обход западных санкций. В ущерб своим национальным интересам — однозначно нет».

Как подчеркнула Прикладова, Китай действует в рамках собственной стратегии и будет помогать РФ, только если его интересы совпадут с российскими.

«Аналогичной позиции придерживается Казахстан, который не готов на официальном уровне в полной мере поддержать Россию, открыв канал поставок через свою территорию в рамках параллельного импорта в РФ», — сказала экономист.

При этом, что касается крупного промышленного оборудования, то, как полагает Прикладова, здесь у Запада больше возможностей ограничить его поставки в Россию.

«Отследить поставки такого рода продукции гораздо проще, особенно если речь идёт об эксклюзивном оборудовании, которое выпускают всего несколько компаний по всему миру. Таким образом, более высокие риски России связаны с доступностью промышленного оборудования», — подытожила эксперт.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее экономист ИА REGNUM заявил, что власти РФ переоценивают готовность Китая оказать экономическую помощь РФ.