Некрасовское, Ярославская область, 7 июля, 2022, 11:02 — ИА Регнум. В Некрасовском районе Ярославской области ночью 7 июля загорелась база отдыха. Об этом сообщает пресс-служба главного управления МЧС России по Ярославской области.

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Сообщение о начавшемся пожаре поступило в 3:01 7 июля. Ликвидировали пожар в 6:10. В результате уничтожены три хозяйственных постройки, фуд-трак и два летних ресторана, а также барная стойка с навесом. Люди не пострадали.

В тушении пожара принимали участие 3 единицы техники и 8 человек личного состава.