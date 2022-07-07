Тель-Авив, Израиль, 7 июля, 2022, 11:10 — ИА Регнум. Двустороннее авиационное соглашение подпишут 7 июля Израиль и Турция. Оно станет первым с 1951 года, сообщает 7 июля пресс-служба израильского правительства.

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Несколько месяцев назад состоялись переговоры авиационных властей двух стран, а также встреча министров транспорта Израиля и Турции Мейрав Михаэли и Адиля Караисмаилоглу.

Новое двустороннее соглашение нацелено на укрепление связей. Оно позволит возобновить полёты израильских авиакомпаний в Турцию.

«Ожидается, что соглашение приведет к возобновлению рейсов израильских авиакомпаний в различные пункты назначения в Турции наряду с [существующими] рейсами турецких компаний в Израиль», — говорится в заявлении.

Из-за разногласий в вопросах безопасности несколько лет назад прекратились коммерческие полёты израильских компаний в Турцию. Недавно перевозчик El Al возобновил грузовые рейсы в Турцию, отмечает израильская газета Globes.