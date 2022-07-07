Уфа, 7 июля, 2022, 11:02 — ИА Регнум. Экс-руководителя ОМВД России по Иглинскому району Башкирии обвинили в получении взятки, мошенничестве и превышении должностных полномочий. Об этом 7 июля сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.

Astryd_MAD Деньги

Сообщается, в вышеуказанном отделе полиции находился материал проверки по признакам мошеннических действий в отношении руководителей фирм.

По версии следствия, для того, чтобы избежать уголовной ответственности предприниматели обратились к мужчине, который был знаком с фигурантом уголовного дела.

В материалах дела указано, что за содействие в решении данного вопроса обвиняемый потребовал 1,5 млн рублей.

«Осознав неправомерность своих действий, предприниматели написали заявление в УФСБ России по РБ. При передаче денег посредник был задержан с поличным», — сообщает пресс-служба.

Следователи считают, что обвиняемый также завладел деньгами главы крестьянско-фермерского хозяйства в размере 1 250 тысяч рублей, пообещав помощь в получении земельного участка для ведения совместного бизнеса.

«Также он похитил у фермера мясную продукцию весом 250 кг, не оплатив свыше 82 тысяч рублей, и потребовал передать бетон для ремонтных работ на территории отдела стоимостью более 23 тысяч рублей», — сообщает пресс-служба.

В материалах дела также указано, что фигурант уголовного дела, сообщив двум своим подчиненным о своем скором повышении, взял у них в долг 1 450 тысяч рублей, которые предназначались якобы для продвижения по службе.

«Полученные деньги мужчина не вернул, распорядился по своему усмотрению», — сообщает пресс-служба.

По данному факту было возбуждено уголовное дело. Свою вину обвиняемый не признал. Материалы дела переданы в суд для рассмотрения по существу.