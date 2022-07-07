Пермь, , 10:59 — REGNUM В Пермском крае подвели итоги экзаменационной кампании. В регионе 66 стобалльников, сообщили в краевом минобре.

ЕГЭ © Иван Шилов

Среди выпускников 2022 года 100 баллов на ЕГЭ получили 63 человека. Среди отличников есть двое мультибалльников. Еще три выпускника прошлых лет также сдали ЕГЭ по обществознанию и литературе на высший балл.

В Перми высший балл на экзамене получили 42 выпускника, в Чайковском и Кунгуре — по четыре стобалльника. В Добрянке и Кудымкарском округе максимальный балл набрали по два выпускника. Еще по одному стобалльнику в Лысьве, Елово, Ильинском, Очере, Ныробе, Красновишерске и Косинском округе.

Средний балл ЕГЭ по всем предметам в регионе выше предварительных всероссийских показателей. Например, по географии — больше на 11,4 баллов, по информатике и ИКТ — на 6 баллов, по физике и химии – почти на 4 балла.