Пермь, 7 июля, 2022, 10:59 — ИА Регнум. В Пермском крае подвели итоги экзаменационной кампании. В регионе 66 стобалльников, сообщили в краевом минобре.

Иван Шилов ЕГЭ

Среди выпускников 2022 года 100 баллов на ЕГЭ получили 63 человека. Среди отличников есть двое мультибалльников. Еще три выпускника прошлых лет также сдали ЕГЭ по обществознанию и литературе на высший балл.

В Перми высший балл на экзамене получили 42 выпускника, в Чайковском и Кунгуре — по четыре стобалльника. В Добрянке и Кудымкарском округе максимальный балл набрали по два выпускника. Еще по одному стобалльнику в Лысьве, Елово, Ильинском, Очере, Ныробе, Красновишерске и Косинском округе.

Средний балл ЕГЭ по всем предметам в регионе выше предварительных всероссийских показателей. Например, по географии — больше на 11,4 баллов, по информатике и ИКТ — на 6 баллов, по физике и химии – почти на 4 балла.