Донецк, 7 июля, 2022, 10:59 — ИА Регнум. В Донецкой Народной Республике украинские войска совершили обстрел населённого пункта Александровка. Об этом 7 июля сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Александр Горбаруков ИА REGNUM Артиллерия ВСУ

В 9:40 с позиций в Марьинке нанесён удар по Александровке. Всего выпущено пять мин калибра 120 мм.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее ВСУ обстреляли Донецк.