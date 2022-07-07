Лондон, , 10:59 — REGNUM Прошение об отставке подал премьер-министру Великобритании Борису Джонсону министр по вопросам технологий страны Крис Филп, который также призвал главу британского правительства уйти в отставку. Он разместил текст этого прошения 7 июля на своей странице в одной из соцсетей.

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«Я пишу, чтобы подать в отставку с поста министра технологий и цифровой экономики в вашем правительстве… Учитывая события, произошедшие за последние недели и месяцы, я считаю, что вы должны уйти с поста премьер-министра», — указал в своём письме Флип.

При этом ранее министр Великобритании по вопросам Северной Ирландии Брендон Льюис подтвердил свою отставку.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что за последние два дня из правительства премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона вышли 50 британских политиков.