Москва, , 10:58 — REGNUM Встреча министра иностранных дел России Сергея Лаврова с госсекретарем США Энтони Блинкеном на полях СМИД G20 на Бали не планируется, заявил 7 июля замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

Сергей Рябков Mid.ru

«Ничто не запланировано», — сказал он журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.

Как сообщало ИА REGNUM, министры иностранных дел крупнейших стран мира — «Большой двадцатки» — встретятся в Индонезии, чтобы обсудить глобальную энергетическую и продовольственную безопасность.

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