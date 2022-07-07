Рыльск, Курская область, 7 июля, 2022, 10:58 — ИА Регнум. В Рыльском районе Курской области 7 июля в течение дня будут проходить военные учения, сообщила районная администрация.

Телеграм-канал администрации Рыльского района Тактические учения российских военнослужащих в Курской области

Тактические учения российских военнослужащих проходят в пригороде города Рыльска, в районе Хомутовского поворота.

«Будут слышны взрывы. Просим жителей не волноваться и отнестись к этому с пониманием», — говорится в официальном сообщении.