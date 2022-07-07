7 июля 2022 | Время чтения 10 мин

Россия «неправа» и не должна наживаться на своих «злодеяниях». Но продолжение конфликта — слишком высокая цена за то, чтобы добиваться «справедливости», как бы она ни определялась. Мир имеет решающее значение — для США и ЕС, и особенно для Украины, которая несет на себе самое тяжелое бремя конфликта.

Александр Белов, , 12:18 — REGNUM На прошлой неделе США и Европа громко заявили о своей неизменной поддержке Украины как на саммите «Большой семерки», так и на саммите НАТО, поэтому деньги и оружие в Киев пока поступают.

Петля помощи Александр Горбаруков (с) ИА REGNUM

Однако так же, как сторонники Украины были приятно удивлены стойкой защитой этой страны в условиях российской спецоперации, они все больше поражены тем, что санкции не смогли подорвать российскую экономику. Особенно контрпродуктивным оказалось стремление к прекращению экспорта энергоносителей из России, поскольку оно замедлило темпы роста экономики ЕС и одновременно способствовало росту мировых цен на энергоносители и доходов Москвы от экспорта, пишет бывший специальный помощник Рональда Рейгана Даг Бендоу в статье, вышедшей 7 июля в The American Conservative.

Несмотря на то что у США не было значительных коммерческих отношений с Россией, от высоких цен на энергоносители страдают и американцы. Администрация президента Джо Байдена не контролирует ситуацию, обвиняя всех и вся, но не себя, хотя именно она предприняла шаги по вытеснению российской нефти и природного газа с международного рынка. А до этого предшественники Байдена сделали то же самое в отношении иранской и венесуэльской нефти.

К «чести» президента Байдена можно отметить, что он, кажется, готов рискнуть поражением на ноябрьских выборах, демонстрируя американскому народу, что он больше привержен тому, чтобы наказать Москву, чем тому, чтобы защищать американцев. На прошлой неделе он сказал, что американским гражданам придется платить рекордные цены на бензин «столько, сколько потребуется», чтобы унизить Россию, что при таких темпах может продолжаться вечно или, по крайней мере, до его ухода с поста главы Белого дома — и оснований считать, что это произойдет январе 2025 года, все больше.

Джо Байден Joebiden.com

Однако европейские политики, возможно, не будут ждать так долго и откажутся от нынешнего курса быстрее. Несмотря на решительные усилия по поддержанию единого общественного фронта, поддержка экономической войны против Москвы тем слабее, чем западнее та или иная европейская страна. Менять курс открыто пока не готова ни одна страна, однако уже создается впечатление, что предложения о введении еще одного раунда санкций скорее всего так и останутся предложениями.

Всё большее сопротивление отражает экономические трудности континента. Страдают многие страны. Правящая коалиция Италии находится в напряжении из-за раскола в «Движении пяти звезд» из-за поддержки Украины. Также примечательно тяжелое положение Германии с ее сильной зависимостью от российских энергоносителей, беспрецедентным трехпартийным коалиционным правительством и обещанным наращиванием военной мощи. Несколько дней назад Ясмин Фахими, возглавляющая Федерацию профсоюзов Германии, предупредила, что «в опасности окончательного коллапса из-за дефицита газа находятся целые отрасли, в том числе алюминиевая, стекольная и химическая».

Спрашивается: кто кого наказывает?

Раскол союзников подчеркивает важность скорейшего окончания этого конфликта. Конечно, Украине решать, как долго она намерена воевать и с какой целью, но союзники должны калибровать свою поддержку, чтобы она отражала их интересы, то есть заключение мира. В конечном счете они несут ответственность перед своим народом, и сегодня нет более важной проблемы.

Так, первоначальные санкции вводились на фоне всплеска народной поддержки Киева, подогреваемого энергичным руководством президента Украины Владимира Зеленского и стойкостью украинцев. Однако почти через пять месяцев общественный энтузиазм поутих. И вновь возникают те же сомнения, какие были прежде.

В прошлом месяце Европейский совет по международным отношениям (ECFR) опубликовал подробное исследование раскола между сторонниками «мира» и «справедливости». Опрос проводился в мае, когда «публичная дискуссия переключалась с событий на полях сражений на вопросы о том, чем закончится конфликт, а также на то, какое влияние он оказывает на жизнь людей, на их страны и на ЕС. Это был также момент, когда европейцы стали гораздо четче осознавать глобальные экономические и социальные последствия конфликта: высокая инфляция, энергетический и продовольственный кризисы».

В начале конфликта европейские лидеры вели себя героически и не обращали внимания на грядущие трудности. Однако всё изменилось, особенно с учетом того, что санкции, похоже, больше вредят Западу, чем Москве. В долгосрочной перспективе российская экономика, вероятно, пострадает от ограниченного доступа к полупроводниковым чипам и другим критически важным технологиям, а также от утечки молодых мозгов. Однако такое возможное развитие событий мало утешительно для европейцев, которые вскоре могут оказаться безработными.

Действительно, отмечает ECFR, правительства будут вынуждены «находить баланс между стремлением к европейскому единству в вопросе давления на Москву и мнениями, которые расходятся как внутри, так и среди государств-членов. Опрос показывает растущий разрыв между заявленными позициями многих европейских правительств и общественными настроениями в их странах. Надвигается большой разрыв между теми, кто хочет закончить конфликт как можно быстрее, и теми, кто хочет продолжать сражаться до тех пор, пока Россия не будет побеждена».

Саммит G7 2022 в Германии g7germany.de

Несогласие нарастает, особенно в западноевропейских государствах. Например, более четверти итальянцев и примерно пятая часть французов и немцев, а также румын считают, что ответственность за конфликт лежит прежде всего на Украине, Европейском союзе или Америке. На вопрос, кто является самым большим препятствием на пути к миру, более трети итальянцев, четверть французов и румын и пятая часть немцев ответили, что Украина, ЕС или США.

Хотя эти цифры указывают на то, что инакомыслящие остаются явным меньшинством, их влияние растет в крупнейших и наиболее влиятельных странах континента. Несмотря на мощную поддержку Киева со стороны элиты, подкрепленную усилиями по искоренению из общественной жизни практически всего русского, включая противоположные политические взгляды.

Даже многие люди, обвиняющие Москву в совершении неприкрытой агрессии, считают крайне важным быстрое окончание конфликта. По сути, они сосредоточатся на восстановлении мира, а не на том, чтобы добиваться «справедливости». В ECFR отметили, что «теоретически все европейские правительства согласны с тем, что именно украинцы должны решать, когда прекратить конфликт и согласовать форму мира. Но в опросах общественного мнения появляются явные разногласия, когда избиратели выбирают: должна ли Европа стремиться к скорейшему прекращению конфликта, даже если это означает, что Украина пойдет на уступки, или же самая важная цель — наказать Россию за ее агрессию и восстановить территориальную целостность бывшей советской республики, даже если такой путь приведет к затяжному конфликту и еще большим человеческим страданиям».

В целом опрос показал, что 35% респондентов относятся к «лагерю мира», 22% — к «лагерю справедливости» и 20% — к «колеблющимся», которые хотят справедливости, но боятся эскалации и таким образом могут быть отнесены в любую из этих категорий. Не последнюю роль играла и география. Так, в Италии 52% респондентов оказались в «лагере мира», 16% — «справедливости» и 8% колебались. Схожая картина наблюдалась в Германии, где голоса опрошенных распределились по 49%, 19% и 14%, Румынии (42%, 23% и 10%), Франции (41%, 20% и 13%). Меньше за мир выступили в Швеции, Испании, Португалии, Финляндии и даже Соединенном Королевстве. Из десяти опрошенных стран больше всего сторонников «справедливости» оказалось только в Польше — 41%, за мир выступали 16%, еще 25% не могли определиться.

Раскол, вероятно, со временем будет углубляться. ECFR отмечает, что «по мере того как конфликт на Украине превращается в затяжное противостояние на истощение, все больше риск того, что он станет ключевой разделительной линией в Европе. И если политические лидеры не будут осторожно относиться к этому расхождению во взглядах, это может означать конец удивительного единства Европы». И колеблющиеся избиратели, похоже, с большей вероятностью перейдут в лагерь мира, чем в лагерь «справедливости», поскольку они и их страны страдают от более серьезных экономических проблем.

Распределение голосов по партийным признакам создает довольно сложную картину. В ECFR указали на то, что «с точки зрения партийной политики можно предположить, что правые избиратели с большей вероятностью принадлежат к лагерю справедливости, чем левые. Но это правило редко выполняется полностью. В Германии за мир выступают большинство как представителей правоцентристских Христианско-демократического союза и Христианско-социального союза, так и левоцентристских избирателей-социал-демократов, в то время как среди основных партий «Зеленые» выделяются наибольшим числом колеблющихся избирателей». Картина корреляции партийной принадлежности и мнений разная в зависимости от страны.

Олаф Шольц в Бундестаге bundesregierung.de

Конечно, быть за мир не значит поддерживать Россию. Многие опрошенные обеспокоены влиянием конфликта на Украину. На сегодняшний день украинский народ пострадал гораздо больше: были убиты и ранены не только тысячи военнослужащих, но и разрушена экономика, страна впала в зависимость от внешней помощи, она переживает массовые социальные потрясения, а миллионы стали беженцами.

«Хотя и сторонники мира, и лагеря справедливости согласны с тем, что Россия и Украина пострадают в результате этого конфликта, сторонники справедливости считают, что прежде всего России будет «гораздо хуже», в то время как члены лагеря мира предвидят, что из них обеих больше пострадает Украина. Поэтому некоторые в лагере мира могут хотеть прекращения конфликта, потому что считают, что она причиняет чрезмерные страдания Украине», — обратили внимание в ECFR.

Сторонники мира также больше беспокоятся о влиянии на ЕС и, предположительно, их собственные народы. В целом 61% опрошенных обеспокоен как более высокой стоимостью жизни, включая цены на энергоносители, так и возможностью применения Москвой ядерного оружия. Меньшее число обеспокоено потенциальным применением Россией химического оружия, эскалацией и кибератаками, а также возможным экономическим спадом и потерей работы.

В целом 42% респондентов считали, что конфликту уделяется слишком много внимания по сравнению с бытовыми проблемами; 36% считают, что политика была правильной. Лишь ничтожное число респондентов считало, что власти их стран слишком мало делают для Украины. Даже некоторые из тех, кто ставил справедливость выше мира, считали, что их правительства уделяют слишком много внимания конфликту.

Список возглавила Румыния: 58% респондентов считают, что их правительство слишком сосредоточено на этом вопросе. Удивительно, но так же считали 52% поляков. Это верно и в отношении 48% итальянцев, а также большинства в Испании, Франции и Германии. Цифры изменились с небольшим отрывом в Португалии и Соединенном Королевстве, со значительно большим отрывом в Швеции. Только в Финляндии общественность в подавляющем большинстве была удовлетворена: 60% опрошенных высказались за нынешнюю политику.

Европейская разобщенность, скорее всего, будет нарастать, если Киев будет подчеркивать необходимость победы над Россией. Достижение такого результата потребует более продолжительного и интенсивного конфликта, чреватого еще и эскалацией. ECFR обеспокоен тем, что «большинство европейцев уже считают ЕС главным проигравшим в противостоянии, а не рассматривают его относительное единство как признак укрепления союза».

Россия «неправа» и не должна наживаться на своих «злодеяниях». Но продолжение конфликта — слишком высокая цена за то, чтобы добиваться «справедливости», как бы она ни определялась. Мир имеет решающее значение — для США и ЕС, и особенно для Украины, которая несет на себе самое тяжелое бремя конфликта.