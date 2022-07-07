* талибов — запрещённая в России организация

Кабул, 7 июля, 2022, 10:56 — ИА Регнум. В Афганистане премьер-министр талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) назначил человека по имени Абдул Рахмана имам-хатибом мечети в Кабуле и приказал прихожанам слушаться его. Об этом свидетельствует письмо за подписью муллы Мохаммад Хасана Ахунда, попавшее в редакцию газеты «8 Собх».

mararie В мечети

Вмешательство талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в назначение настоятеля является беспрецедентным случаем.

До этого имам-хатибы назначались с согласия местного населения и совета мечети, но по приказу муллы Хасана Ахунда люди вынуждены подчиняться настоятелем, назначенным талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ).