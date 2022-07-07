Симферополь, , 10:56 — REGNUM Более 220 дорожных объектов повреждено в результате июньских ливней в республике Крым. Данные прозвучали 6 июля на совещании по проблемным вопросам Судака.

Повреждённый мост в Симферополе Телеграм-канал Сергея Аксёнова

«Пострадали 223 объекта дорожной инфраструктуры. Это и дороги, и мостовые сооружения, и перепускные трубы под дорогами», — привёл данные исполняющий обязанности министра транспорта РК Николай Лукашенко.

По его словам, в настоящее время работает специальная комиссия, которая обследует повреждённые объекты. Сумму, необходимую на реконструкцию, планируют определить в ближайшие дни. На ряде объектов работы уже ведутся.

Как сообщало ИА REGNUM, в результате июньского дождевого паводка в Симферополе было размыто дорожное покрытие автомобильного моста на улице Льва Толстого. Подрядчик приступил к работам сразу, как это стало возможным, движение по мосту планируют открыть уже 9 июля.