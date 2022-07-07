Элиста, 7 июля, 2022, 10:55 — ИА Регнум. В Калмыкии во время маршрутного рейса загорелся пассажирский автобус, в котором находились 20 человек. Об этом сегодня, 7 июля, сообщает пресс-служба республиканского управления МЧС России.

Иван Шилов ИА REGNUM ДТП

Инцидент случился в Кетченеровском районе. Двухэтажный автобус загорелся на 190-м километре автодороги Р-22 «Каспий». В автобусе находилось 20 пассажиров, из них пять детей и два водителя. Никто из них не пострадал.

Причины пожара устанавливаются.