Донецк, 7 июля, 2022, 10:53 — ИА Регнум. Город Донецк оказался под огнём украинской артиллерии. Об этом 7 июля сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Иван Шилов ИА REGNUM ДНР

В 9:40 нанесён удар с позиций в Новомихайловке. По Петровскому району Донецка выпущено восемь снарядов калибра 152 мм.

Как сообщало ИА REGNUM, вооружённые украинские формирования совершили обстрел Еленовки в Донецкой Народной Республике.